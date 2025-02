Volley serie A2 maschile: il centrale e l’ottimo bottino nel doppio scontro diretto con Reggio Emilia e Porto Viro. Virtus fuori dalla zona calda. Marks: "Punti fondamentali»

La Smartsystem Essence Hotels Fano, serie A2, esce dal doppio scontro diretto casalingo (Reggio Emilia e Porto Viro) con un bottino di cinque punti su sei a disposizione, raggiungendo quota ventisette punti in classifica con un più otto dalla zona caldissima della classifica. E le giornate alla fine del campionato diminuiscono, ne mancano cinque: "Tre punti fondamentali – afferma l’Mvp della partita Marks –, la squadra ha giocato bene nonostante un approccio alla gara non positivo. Forse dobbiamo cambiare qualcosa in allenamento e lavorare per iniziare poi le partite in maniera più determinata. Però devo dire che poi il gruppo è cresciuto e ha chiuso la gara nel migliore dei modi".

Buon bottino di punti nelle ultime due partite: "Direi di sì – continua l’opposto tedesco – potevamo conquistare l’intera posta in palio, ma abbiamo rischiato anche di prendere meno punti. Pertanto bene così ed ora pensiamo a Palmi perché saremo accolti da un clima caldo". A Palmi si gioca domenica alle 16. Un importante segnale è rappresentato dal fatto che Fano ha chiuso le ultime gare in crescendo: "Vero – conclude Marks – questo vuol dire che abbiamo ancora le energie per far bene e fare altri buoni risultati".

Una gara molto equilibrata quella vinta contro Porto Viro, decisa su piccole cose: "Bene muro-difesa – afferma il capitano Manuel Coscione – e poi tanta pressione al servizio, dobbiamo ancora però migliorare nel cambio palla. Devo dire che sono state due le cose cha hanno cambiato la partita: l’inserimento di Klobucar ha dato più equilibrio alla squadra sia dietro che in prima linea. E poi l’aver vinto il terzo set è stato determinante".

b. t.