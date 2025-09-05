Volley serie A2, parla il campione della Virtus. Ricci, colpo da novanta: "Sentiamo la spinta della città»

Fabio Ricci è stato il colpo da novanta del mercato estivo virtussino, ricordando le sue quattordici stagioni consecutive in Superlega con le maglie di Macerata, Ravenna, Siena, Piacenza e Perugia, con la quale ha vinto uno scudetto, tre Supercoppe e tre Coppe Italia. Dopo la prima settimana di lavoro in maglia virtussina, il centrale non nasconde la propria soddisfazione: "Le prime impressioni sono ottime – esordisce l’ex Piacenza – ho visto dirigenza, staff e presidente molto carichi e affiatati. Tutti vogliono alzare l’asticella e lo hanno trasmesso molto bene".

Il faentino si sofferma poi su alcuni aspetti che per lui sono fondamentali: "Dalla riunione svolta e dalla presenza anche del Sindaco Serfilippi – ribadisce Ricci – ho capito come ci sia dietro un’intera città pronta a sostenere la Virtus. Peraltro di Fano ne ho sentito parlare solo bene anche se fino ad ora purtroppo non sono riuscito a visitare nulla. Ho visto la fiera con tanta gente ma onestamente il duro lavoro svolto nella prima settimana non mi ha permesso di fare altro. Non vedo l’ora di conoscere altri aspetti e angoli di questa città".

Il programma della prima settimana ha visto la squadra svolgere lavoro con i pesi e piscina al mattino, tecnica al pomeriggio: "In particolare nel pomeriggio – continua Ricci – ci stiamo concentrando sul tocco di palla per togliere la “ruggine“ estiva, abbiamo fatto i primi salti e attacchi, tutto ciò in funzione di crescere poi nel corso delle prossime settimane. C’è un ottimo feeling tra giocatori esperti e giovani – conclude il centrale Essence Hotels – tutti peraltro molto disponibili. E la cosa non è scontata, si ride e si scherza, insomma ci sono tutte le condizioni per costruire una stagione importante".

b.t.