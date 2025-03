Volley serie a3 maschile. Ermgroup San Giustino, schiacciata Brugherio. Ora Mantova nei quarti di play-off promozione

ERMGROUP S. GIUSTINO3DIAVOLI r. BRUGHERIO0(25-22, 25-21, 25-23)

SAN GIUSTINO: Cappelletti 14, Carpita 12, Quarta 7, Galiano 4, Marzolla 4, Biffi, Pochini (L1), Battaglia 7, Stoppelli 2, Cipriani 1, Masala, Troiani, Cioffi (L2). N.E. – Maiocchi. All. Marco Bartolini.

BRUGHERIO: Frage Rubin 17, Argano 15, Aretz 7, Romano 7, Viganò 4, Prada 1, Consonni (L1), Ferenciac 4, Zara. N.E. - Chinello, Giuliani, Corti (L2). All. Danilo Durand.

Arbitri: Alberto Dell’Orso (PE) e Riccardo Faia (CA). ERM (b.s. 5, v. 4, muri 11, errori 6). ROSA (b.s. 15, v. 5, muri 10, errori 9).

SAN GIUSTINO – C’è il brindisi finale sulla stagione regolare in serie A3 maschile per la Ermgroup San Giustino. Gli altotiberini vincono per tre a zero contro il fanalino di coda della classifica. Non ha certamente demeritato la Diavoli Rosa Brugherio che ha messo in campo una formazione determinata e per nulla rinunciataria. Il quinto posto finale significa affrontare Mantova nei quarti di finale dei play-off promozione. Tre set dominati, ma dopo un primo nel quale non c’è stata resistenza, gli altri due sono stati più combattuti. In archivio, quindi, la quinta posizione, ora nei play-off promozione c’è Mantova.