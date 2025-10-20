Volley serie A3 maschile. Ermgroup San Giustino, inizio amaro. Gli altotiberini scivolano a Belluno

BELLUNO VOLLEY

3

ERMGROUP SAN GIUSTINO

1

(25-18, 23-25, 25-14, 25-23)

BELLUNO: Berger 19, Corrado 16, Giannotti 15, Mozzato 8, Basso 6, Marsili 2, Hoffer (L1), Loglisci, Pozzebon, Cengia. N.E. – Michielon, Bortoletto, Marini da Costa, Tosatto (L2). All. Marco Marzola. SAN

GIUSTINO: Alpini 26, Marzolla 10, Quarta 8, Compagnoni 7, Cappelletti 6, Biffi 4, Pochini (L1), Procelli, Cherubini, Chiella (L2). N.E. – Tesone, Marra, Favaro, Masala. All. Marco Bartolini. Arbitro: Simone Fontini (PI) e Antonio Testa (PD).

BELLUNO (b.s. 12, v. 2, muri 12, errori 7). ERMGROUP (b.s. 18, v. 0, muri 9, errori 14).

BELLUNO – Partenza con sconfitta per la Ermgroup San Giustino, gli altotiberini lottano ma non scalfiscono la favorita Belluno Volley. Avvio equilibrato (9-9), Giannotti sblocca l’inerzia e Mozzato va a chiudere. Alla ripresa Berger ed Alpini lanciano granate (16-16), Marzolla spinge sul gas e porta al pareggio. Terzo set marchiato a fuoco da Corrado (6-1), il gap aumenta e gli umbri tornano sotto. Quarto frangente a braccetto (17-17), il finale è incandescente ma sorride ai bellunesi.

A.A.