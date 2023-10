Volley serie A3 maschile: ko in trasferta. San Giustino, non basta la grande reazione

AVIMECC MODICA

3

ERMGROUP SAN GIUSTINO

2

(25-23, 25-19, 15-25, 20-25, 15-8) MODICA: Spagnol 26, Di Franco 23, Chillemi 12, Raso 10, Buzzi 9, Putini 2, Nastasi (L1), Cascio, Tidona, Giudice. N.E. – Capelli, Turlà, Lombardo (L2). All. Enzo Di Stefano.

SAN GIUSTINO: Marzolla 36, Wawrzynczyk 19, Stoppelli 8, Cappelletti 5, Quarta 5, Biffi 4, Marra (L1), Skuodis 4, Cozzolino, Troiani. N.E. – Ricci, Bragatto, Panizzi, Cioffi (L2). All. Marco Bartolini. Arbitri: Christian Palumbo (CS) e Danilo De Sensi (RM). AVIMECC (b.s. 11, v. 6, muri 15, errori 7). ERMGROUP (b.s. 10, v. 4, muri 9, errori 9).

MODICA (RG) – La sindrome da trasferta è sempre in agguato nel campionato di serie A3 maschile, la terza giornata ha registrato la reazione della Ermgroup San Giustino ma alla fine il risultato è stata ancora una sconfitta. Gli altotiberini hanno mostrato qualche crepa nel loro gioco nei primi due set nei quali sono stati sopraffatti dalla Avimecc Modica. Nel prosieguo della gara i biancoazzurri hanno ritrovato le loro certezze riuscendo a riequilibrare l’inerzia del match. I padroni di casa sono stati spietati in avvio, azzannandola nel secondo, hanno subito la reazione nel terzo e nel quarto, ma poi l’hanno sbranata al tie-break. Come sempre consistente il contributo dell’opposto Marzolla, ma è sulla banda che gli umbri, privi di Bragatto, non sono riusciti ad incidere.