Volley serie a3 maschile. La Ermgroup San Giustino cade con Reggio Emilia

ERMGROUP SAN GIUSTINO 1 CONAD REGGIO EMILIA 3 (19-25, 25-21, 23-25, 20-25) SAN GIUSTINO: Alpini 15, Quarta 13, Marzolla 12,...

di ALBERTO AGLIETTI
27 ottobre 2025
Un attaccante in volo e un muro pronto a fermarlo. Il momento decisivo di ogni partita di volley

ERMGROUP SAN GIUSTINO 1 CONAD REGGIO EMILIA 3 (19-25, 25-21, 23-25, 20-25)

SAN GIUSTINO: Alpini 15, Quarta 13, Marzolla 12, Compagnoni 12, Cappelletti 7, Biffi 2, Pochini (L1), Procelli, Favaro, Tesone, Chiella (L2). N.E. – Marra, Masala. All. Marco Bartolini.

REGGIO EMILIA: Mian 27, Mazzon 17, Chevalier 14, Sighinolfi 7, Barone 5, Santambrogio 5, Marini (L1), Alberghini 1, Scaltriti, Catellani. N.E. - Bertoni, Signorini, Zecca (L2). All. Tommaso Zagni.

Arbitri: Dalila Viterbo (CZ) e Luca Pescatore (RM).

ERMGROUP (b.s. 12, v. 1, muri 8, errori 18). CONAD (b.s. 10, v. 9, muri 8, errori 16).

SAN GIUSTINO — Si arrende ancora la Ermgroup San Giustino che non mette troppa paura alla terribile Conad Reggio Emilia. La gara comincia in equilibrio (11-12), gli ospiti hanno un Mian in più che pota al vantaggio. Alla ripresa Marzolla sugli scudi (14-7), la gestione del set è agevole ed è il pareggio. Nel terzo frangente si avanza a stretto contatto sino al 23-24, una invasione rimanda avanti gli emiliani. Quarto periodo con Mian che torna a fare la differenza,

