Volley serie A3 maschile. Partenio e la Virtus:: "Bravi a non mollare»

Una gara infinita, oltre tre ore di battaglia, che ha tenuto con il fiato sospeso il numeroso pubblico accorso al Palas Allende. E, ancora una volta, la Smartsystem Fano vincente al tie-break (4 su 4 in casa) nonostante un Bari che ha certamente dato del filo da torcere ai fanesi: "Onore a Bari – afferma il regista Partenio – non meritano la classifica che hanno, ma Fano da elogiare per non aver mollato e averci creduto fino in fondo nonostante le stanchezze di Coppa". Il palleggiatore maceratese mette in evidenza la reazione avuta dalla squadra dopo un brutto quarto set: "Siamo stati bravi a ritornare subito in partita, merito anche di chi è subentrato dalla panchina e ha fatto bene".

Con l’arrivo di Vincenzo Mastrangelo la novità in casa virtussina si chiama Luca Gori, tornato a svolgere l’importante lavoro fatto nella passata stagione: "In settimana ho spinto molto sia in battuta che in difesa – afferma il giovane della cantera virtussina – ho cercato di far capire al tecnico che poteva contare anche su di me. Abbiamo sofferto le loro battute ma, nonostante la poca concretezza, ci abbiamo creduto fino alla fine portando a casa un prezioso successo".

Altra novità è legata allo staff dirigenziale con il nuovo team manager Fabio Guescini che, alla sua seconda partita, elogia il lavoro di squadra: "Vorrei intanto ringraziare chi mi ha preceduto – afferma Guescini – è stato fatto un gran lavoro, ma le vittorie sono il frutto dei sacrifici di tutti". Guai a mollare, ora. Sabato 20 gennaio la Smartsystem Fano farà visita a Sabaudia che, negli ultimi due turni, ha annichilito Bari e sconfitto in trasferta Palmi.

b.t.