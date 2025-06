Volley serie A3 maschile. San Giustino, ecco il centrale Mirco Compagnoni

SAN GIUSTINO – Corre veloce il mercato della pallavolo e si definisce velocemente la compagine che si presenterà ancora al via in serie A3 maschile con la maglia della Altotevere San Giustino. la dirigenza biancoazzurra ha ufficializzato l’arrivo di un’altra nuova pedina, si tratta del centrale Mirco Compagnoni, prelevato da Cuneo: "Quest’anno abbiamo le giuste credenziali per far bene perché siamo un bel gruppo; conosco gli altri giocatori sia di fama che per essere stati miei compagni di squadra. Le qualità non ci mancano, abbiamo un’età media giovane e margini di miglioramento da sfruttare nel contesto di un ambiente del quale ho sempre sentito parlar bene in quanto a organizzazione e impiantistica. I successi sono frutto di lavoro e anche di un pizzico di fortuna. Gli ingredienti di base sono però i seguenti: gruppo unito, obiettivo comune e assenza di filtri; se ci sono problemi, bisogna guardarsi in faccia e metterli sul tavolo. Vedremo in che modo si saranno attrezzate le altre squadre, ma sono molto fiducioso". Con i suoi 202 centimetri e 22 anni, la simpatia è il suo valore aggiunto. Ha mosso i primi passi nelle giovanili di Castiglione delle Stiviere, poi è passato a Milano (B), un biennio a Brugherio (A3), il salto a Santa Croce sull’Arno (A2), il ritorno a Brugherio e infine la stagione a Cuneo (A2), culminata con il salto nella massima categoria; 66 presenze in A2 e 55 in A3 con 194 punti messi a segno, 21 dei quali in battuta e 33 a muro.

Alberto Aglietti