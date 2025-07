Volley serie A3 maschile. San Giustino, Marzolla confermato: "Sarà una terza nuova stagione»

SAN GIUSTINO – Nel campionato di pallavolo di serie A3 maschile che disputerà la Altotevere San Giustino si punta alle conferme. Il giocatore che ricoprirà il ruolo di opposto sarà ancora Simone Marzolla, afflitto da problemi fisici nel recente passato: "Sono fisicamente a posto e nel corso di questa estate sto lavorando molto a livello fisico, per cui conto di iniziare bene fin da subito. L’anno scorso non è stato semplice, sono partito con due allenamenti alla settimana, poi ho via via aumentato e sono cresciuto di rendimento, fino ad arrivare al momento dei play-off nel quale ho avvertito belle sensazioni. Quella che presto inizierà sarà per me sarà soprattutto una terza nuova stagione a San Giustino, perché stavolta mi presento al via in una veste decisamente migliore". In Alto Tevere dal 2023 ha contribuito alla conquista di due quinti posti nella stagione regolare e della semifinale play-off disputata nello scorso mese di aprile. L’atleta veneto conta 24 presenze in A2 e 96 in A3, per un totale di 1244 punti messi a segno, fra i quali vi sono 84 muri e 73 ace. Nelle due stagioni in Umbria ha realizzato 462 punti, comprensivi di 27 muri e di 24 ace.