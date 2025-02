Volley serie A3 maschile. San Giustino, beffa in casa con Belluno

ERMGROUP SAN GIUSTINO 1 BELLUNO VOLLEY 3 (13-25, 25-23, 14-25, 22-25)

SAN GIUSTINO: Marzolla 13, Biffi 8, Cappelletti 7, Maiocchi 5, Quarta 5, Galiano 3, Pochini (L1), Carpita 6, Stoppelli 2, Battaglia 1, Cipriani, Troiani, Cioffi (L2). Panizzi. All. Marco Bartolini.

BELLUNO: Mian 22, Loglisci 11, Basso 10, Saibene 7, Mozzato 7, Ferrato 7, Martinez (L1), Schiro 2, Guizzardi. N.E. - Luisetto, Cengia, Bisi, Bassanello (L2). All. Marco Marzola. Arbitri: Eleonora Candeloro (PE) e Denise Galletti (MN).

ERM (b.s. 17, v. 0, muri 7, errori 15). BV (b.s. 15, v. 13, muri 9, errori 9).

SAN GIUSTINO – Tra le mura amiche la striscia positiva del campionato di serie A3 maschile s’interrompe per la Ermgroup San Giustino che applaude gli avversari. Troppo forte la Belluno Volley per poterla mettere in difficoltà. Ci hanno provato gli altotiberini ma il servizio avversario ha creato troppi danni, nel primo un Mian incontenibile in attacco ha fatto la differenza. Il secondo è rimasto in bilico sino al 21-21, l’ingresso di Battaglia ha propiziato il pareggio. Terzo parziale in salita (10-17), il due a uno è stato inevitabile. Il quarto periodo è il più combattuto (16-16), ma Belluno ha vinto.

Alberto Aglietti