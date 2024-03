Volley serie A3 maschile. San Giustino a Palmi per fare il pieno di punti La Ermgroup San Giustino affronta in trasferta la Omifer Palmi in Serie A3 maschile. Cruciale per la classifica, il match vede i calabresi guidati da Porcino contro i sangiustinesi di Bartolini. Marco Bragatto e Pawel Stabrawa saranno i protagonisti. Arbitrano Mazzarà e Galletti.