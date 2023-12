VOLLEY SERIe A3 MASCHILE. San Giustino, alle 16 la sfida con il Lecce

SAN GIUSTINO – Anticipo d’orario in serie A3 maschile, tra le mura amiche del palasport di via Anconetana oggi alle ore 16 la Ermgroup San Giustino, reduce da fine settimana di riposo, ospita la Aurispa Del Car Lecce. La differenza in classifica è minima, tre punti in favore degli altotiberini che inseguono la quinta vittoria consecutiva. Alla vigilia il palleggiatore Tommaso Troiani dichiara: "Non credo che il turno di riposo possa incidere sulla continuità dei risultati, nel frattempo abbiamo lavorato sodo, pur non avendo l’impegno probante della partita. Che contro il Lecce sia una battaglia non è una novità, perché in un girone con la classifica corta come il nostro ogni gara è tale".

Arbitri: Fontini e Candeloro.

SAN GIUSTINO: Biffi - Marzolla, Quarta - Stoppelli, Wawrzynczyk – Cappelletti, Marra (L). Lecce: Montero – Arguelles Sanchez, Lanciani – Matani, Mazzone – Ferrini, Cappio (L).