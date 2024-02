Volley serie A3 maschile. San Giustino, c’è l’ostacolo Napoli. Spettacolo assicurato al Palasport

Settima giornata di ritorno in serie A3 maschile, oggi alle ore 18 la Ermgroup San Giustino ha ospita al palasport di via Anconetana la Quantware Napoli che è reduce da un turno di riposo. I padroni di casa dell’allenatore Marco Bartolini hanno raggiunto un grado di maturazione tale da sfoderare prestazioni dalla grande continuità di rendimento. Tra i biancoazzurri è sempre più solido il palleggiatore Jacopo Biffi ma cresce anche l’affidabilità dello schiacciatore polacco Stanislaw Wawrzynczyk. Gli ospiti guidati dal tecnico Sergio Calabrese lottano per entrare nei play-off e prima della sosta avevano trova incisività vincendo due partite consecutive. I campani possono contare sulla forza del centrale Giuseppe Martino, in seconda linea a fare buona guardia c’è il libero Francesco Ardito. Un solo scontro diretto fa parte dell’archivio, si tratta della gara di andata che è stata vinta dalla formazione umbra, gara trasmessa sul canale youtube della Lega Pallavolo. : Biffi - Cappelletti, Quarta - Bragatto, Wawrzynczyk - Skuodis, Marra (L).

Napoli: Leone - Cefariello, Saccone - Martino, Frankowski - Starace, Ardito (L).

Arbitri: Luca Pescatore (RM) e Andrea Bonomo (RM).