VOLLEY SERIE A3 MASCHILE. San Giustino nel "fortino» del Napoli

SAN GIUSTINO – La serie A3 maschile continua in trasferta per la Ermgroup San Giustino che si reca alla corte della Quantware Napoli, tre punti dietro in classifica. I campani allenati da Sergio Calabrese hanno registrato un ruolino di marcia impeccabile tra le mura amiche, vincendo sempre per tre a zero, punto forza è lo schiacciatore ceco Petr Sulista. Il team di Marco Bartolini è chiamato ad una grande prestazione, la spinta propulsiva potrebbe derivare dal centrale Augusto Quarta che dice: "Napoli è una squadra ben assortita, nel loro impianto il pubblico è molto vicino al campo ed incita i suoi beniamini dall’inizio alla fine, per cui trasmette notevole carica. Noi abbiamo delle certezze che ci derivano dagli ultimi risultati e anche la preparazione fisica comincia a dare i propri frutti".

SAN GIUSTINO: Biffi - Marzolla, Quarta - Bragatto, Wawrzynczyk - Cappelletti, Marra (L). Arbitri: Giovanni Giorgianni (ME) e Roberto Guarneri (CT).