Volley serie A3 maschile: si gioca alle 20.30. San Giustino cerca l’allungo con Marcianise

SAN GIUSTINO – La serie A3 maschile vede la Ermgroup San Giustino giocare stasera alle ore 20,30 la sesta giornata di andata contro una Tim Montaggi Marcianise attardata in classifica. Allungare il passo è possibile, ed i tre punti fanno gola alla formazione biancoazzurra che è reduce da tre tie-break consecutivi. I giocatori del tecnico Marco Bartolini sanno di avere tra le loro mani un’occasione da non farsi sfuggire e chiamano a raccolta i tifosi. Tra i padroni di casa c’è preoccupazione per lo stato di salute dell’opposto Simone Marzolla, ma anche ottimismo per le condizioni dello schiacciatore Nicolò Cappelletti che è pronto a sostituirlo nel ruolo. I campani dall’esperto coach Vincenzo Nacci hanno già osservato il turno di riposo, per cui hanno una gara in meno.

San Giustino: Biffi–Marzolla, Quarta-Bragatto,Wawrzynczyk–Cappelletti, Marra (L).

Arbitri: Matteo Selmi (MO) e Marco Pernpruner (VR).