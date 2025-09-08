Volley serie A3 maschile. Terni Academy, pronto il debutto: "Società seria, pronti a stupire»

TERNI – La stagione agonistica della matricola Terni Volley Academy che disputerà il campionato di pallavolo di serie A3 maschile è appena cominciata. La squadra diretta dal tecnico Leondino Giombini e dal vice Cristiano Camardese si sta allenando con grande entusiasmo. La dirigenza si ritiene soddisfatta dell’impegno profuso dagli atleti rossoverdi che sono consapevoli della grande aspettativa che si è creata intorno al progetto. Armonia e serietà non mancano attorno ai Dragons che continueranno per tutto il mese di settembre la preparazione al palazzetto Di Vittorio.

Il martello argentino Javier Martinez ha fornito le sue prime impressioni: "La pallavolo mi mancava tantissimo e a Terni ho trovato una società seria che vuole giocare ai livelli che contano, per questo è stata una decisione facile". Il presidente Gianpiero Santini e il direttore generale Francesco Biribanti hanno dichiarato: "Siamo orgogliosi di aver riportato la pallavolo che conta a Terni con questo progetto. Abbiamo costruito la squadra che volevamo e abbiamo chiari i nostri obiettivi. Speriamo che la città risponda e che i tifosi vengano al palazzetto a dare supporto ai ragazzi che sono determinati a scendere in campo sempre con la voglia di far bene".

La società ha già siglato un accordo con il circuito vivaticket per la vendita dei biglietti delle gare in casa che si svolgeranno al Pala-Terni. Tra pochi giorni sarà lanciata la campagna ufficiale degli abbonamenti.

