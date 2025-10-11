Volley serie b. Bi-Auto Jumboffice inizia in casa. Doppia trasferta nel femminile

Prendono il via quest’oggi i campionati di Serie B che vedono ai nastri di partenza tre compagini della provincia fiorentina. In campo maschile, la Bi-Auto Jumboffice Sestese riceve la visita (ore 21) dell’Assisi, compagine che dovrebbe essere alla portata della formazione diretta da Stefano Marchi. Il sestetto di casa, che ha visto l’innesto di un solo atleta (Braito) rispetto all’organico della scorsa stagione è già, dunque, molto affiatato e punta a disputare una stagione di prim’ordine, pur se gli avversari di livello non mancheranno. Importante sarà, come al solito, l’apporto della tifoseria. Nel femminile, la rinnovata e giustamente ambiziosa Pediatrica Bindi Passione Valdarno è di scena (ore 20) a Reggio Emilia e vorrà iniziare con un successo un campionato cadetto che dovrebbe vederla tra le protagoniste. Avere in panchina un tecnico esperto come Mauro Chiappafreddo, è sicuramente una garanzia per le figlinesi. Infine, la neopromossa Savino Del Bene Volley gareggia a San Giorgio Piacentino (ore 18) con la speranza di poter esordire positivamente in un campionato che si annuncia sicuramente selettivo. Le scandiccesi, però, sotto l’attenta guida di Giancarlo Chirichella contano di regalare delle belle soddisfazioni ai propri appassionati.

Ma. Fi.