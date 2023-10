Volley serie B, c’è Foligno-Sansepolcro

PERUGIA – Si disputa la quarta giornata nel campionato di serie B maschile e il calendario propone un quasi derby alla rappresentante umbra della categoria. La Italchimici Intersistemi Foligno è impegnata stasera al palasport Giuseppe Paternesi (ore 21) e cerca di tornare a muovere la classifica, la rivale è la New Volley Borgo Sansepolcro che ha allestito un buon organico e recentemente si è rinforzata; la spinta propulsiva dei falchetti trova origine dalla solidità del libero Lorenzo Schippa, al di là dalla rete grande attenzione allo schiacciatore Fatijon Tasholli. Turno da non fallire in serie B1 femminile per l’unica esponente

del Cuore Verde d’Italia che vuole recitare un ruolo di primo piano. La Lucky Wind Trevi oggi pomeriggio è di scena al palazzetto Stefano Gallinella (ore 18) ed ospita il fanalino di coda Ambra Cavallini Pontedera; le biancoazzurre sono fiduciose per la condizione della schiacciatrice Alessia Corradetti, l’opposta

Cristen Kraja, tra le ospiti la vigilata speciale è l’opposta Ilaria Fenili la schiacciatrice Ambra Donati.