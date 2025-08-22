Volley serie B, coach Iurisci parla della preparazione: "Programma di lavoro intenso». Loreto rinizia da dove aveva finito: "Il gruppo è sempre la nostra forza»

Vacanze terminate per la C maschile griffata Diesel Marche di coach Calamante in vista del via della Coppa Marche, agli sgoccioli invece quelle della B di coach Iurisci che lunedì inizierà la preparazione. Prima lavoro fisico, poi parte tecnica e amichevoli. Quattro gli allenamenti congiunti voluti dal tecnico abruzzese della Nova Volley già calendarizzati, uno per ogni venerdì a partire dalla terza settimana di lavoro. Si inizierà il 12 settembre al PalaCardinali di Loreto contro la neopromossa Don Celso Fermo degli ex Angeli e Pulcini. I venerdì successivi andata e ritorno con la M&G Grottazzolina per chiudere il 4 ottobre con la La Nef Osimo. Il campionato per Loreto comincerà in trasferta a San Severino Marche sabato 11 ottobre nel derby al Palaciarapica. "Abbiamo voluto un programma di lavoro intenso ma equilibrato" - dice coach Iurisci che per le prime due settimane si affiderà al lavoro fisico del preparatore atletico Giovanni Polidori che ricoprirà anche il ruolo di vice allenatore in B. "Abbiamo previsto per ora 4 allenamenti congiunti per verificare il percorso di crescita di una settimana di lavoro piena – insiste il coach – anche per dare modo ai nuovi di inserirsi al meglio e trovare l’amalgama". Se il palleggiatore Leonardo Forconi non è certo una novità essendo un canterano neroverde, per gli schiacciatori Sarzi, Sartori e Magini e per l’opposto Sampaolesi invece ci sarà tempo e spazio per conoscersi e capirsi al meglio con compagni e staff tecnico. "Il gruppo è sempre stata la nostra forza – conclude Iurisci – e il nucleo storico nella passata stagione ha acquisito ulteriori consapevolezze. Anche Marchetti lo consideriamo un nuovo acquisto perché l’anno scorso ha combattuto con una serie di imprevisti fisici che gli hanno consentito di essere a disposizione solo nelle ultime partite".