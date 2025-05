VOLLEY SERIE b e b2 mAschile e femminile. Battistelli per la salvezza. Blu a Fermo

B Maschile. La Battistelli Compressori oggi alle 17,30 ospita il Loreto: "Punti salvezza – avverte la vice Bellazzecca – bisogna essere lucidi e giocare con tranquillità e cinismo".

B2 donne. La Megabox ha conquistato il primo punto della stagione nel recupero di martedì portando al tie-break le cugine della Battistelli Blu Volley. Le giovanissime di coach Matteo Costanzi hanno reagito alla grande alla delusione della sconfitta nella finale regionale Under 18 (1-3 contro la Pieralisi Jesi) disputando una partita gagliarda e finendo sconfitte 15-10 al tie-break dopo essersi aggiudicate primo e quarto set. Oggi alle 17,30 la Megabox ospita a Montelabbate la penultima in classifica, la Ama Reggio Emilia. "Con Reggio – dice l’allenatore Matteo Costanzi – saremo contate". Partita difficile per la Battistelli Blu Volley che oggi alle 17,30 a Fermo affronterà una delle forze del campionato con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo per migliorare una classifica complicata.

b. t.