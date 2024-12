VOLLEY SERIE B E C. Npsg cerca conferme a Fiorano Modenese

Nell’11° turno del campionato di volley maschile Serie B la Npsg Trading Logistic sarà ospite della Spezzanese Beca Tensped al ’PalaBursi’ di Fiorano Modenese. Il via sarà oggi alle 18 con l’obiettivo di ripetere la bella prestazione del weekend precedente, cercando di superare un avversario che è reduce da due sconfitte consecutive, ma che sarà determinato a sfruttare il calore del proprio pubblico per tornare al successo. In Serie C maschile la Vdm Mulattieri sarà impegnata al PalaConti contro il Finale domani alle 19 nella sesta giornata. In C femminile trasferta, la più lunga del campionato, per la Pallavolo Futura che domani alle 18 alla palestra ’Villa Cittera’ di Sanremo proverà ad avere la meglio sulle padrone di casa della Grafiche Amadeo. Di fronte troveranno una squadra che al secondo posto ad un solo punto dalla capolista. Le ragazze di coach Garfagnini in settimana hanno lavorato bene, rientrato l’allarme per Serena Rossi dopo la leggera distorsione alla caviglia che l’ha costretta a qualche giorno di riposo.

Ilaria Gallione