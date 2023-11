Volley serie b femminile: fossato all’esame capolista. Magione attende Trestina, Marsciano gioca in casa

Si gioca la quinta giornata nel campionato di volley serie B2 femminile, la Tmm Of Occhiali Magione si dà appuntamento al palasport di via della Libertà (ore 18) per misurarsi con la cugina Autostop Trestina. Le due formazioni vogliono provare a spiccare il volo in classifica; le padrone di casa ci credono tra le mura amiche e vogliono sfruttare la centrale Michela Artini (una delle ex di turno), le altotiberine cercano l’acuto facendo leva sulla opposta Marta Esposito. Confronto interno anche per la Samer Marsciano che ospita stasera al palasport Pippi-Tiberi (ore 21,15) la non proibitiva Emmegel Calenzano; le biancoblu locali non temono rivali e vogliono agganciare il treno delle migliori attraverso il progressivo miglioramento della schiacciatrice Anna Brunori, dall’altra parte della rete il collettivo toscano appare compatto facendo perno attorno alla crescita d’intesa con la palleggiatrice Alessia Gagli.

In trasferta la Fossato Volley che va a visitare l’attuale capolista targata Ariete Prato; le toscane possono fare affidamento sulla sempre solida libero Diletta Mazzoni, trovare un positivo trend è l’imperativo delle rossoblu che hanno la loro consistenza in seconda linea con il martello Mariarita Santocchia.

A.A.