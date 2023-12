Volley serie B femminile. Magione, sfida a Scandicci. Marsciano va a Pistoia

PERUGIA – Il campionato di pallavolo di serie B2 femminile è giunto alla nona giornata del girone di andata ed offre oggi un programma molto scarno, tutte le formazioni umbre sono infatti impegnate lontano da casa. La Tmm Of Occhiali Magione procede spedita forte della sua seconda posizione in classifica e torna in viaggio per andare a sfidare in una gara sulla carta abbastanza semplice il fanalino di coda Pallavolo Scandicci; le toscane sono molto giovani e sono ispirate dalla regista Sara Giacomello, le ospiti vantano una maggiore esperienza e possono contare sulla consistenza della centrale Matilde Vibi. La Samer Marsciano è di scena in trasferta e se la vede con l’abbordabile Fenice Pistoia che è alle spalle dell’attuale graduatoria; le padrone di casa sono pronte a sfruttare la classe della libero Elena Gualtierotti, tra le biancoblu si attende un grosso contributo da parte dell’opposta Princess Ndulue. Compito arduo per la Autostop Trestina che si presenta alla residenza della quotata Ariete Prato; le toscane sono ambiziose ed appoggiano gran parte del loro gioco sul martello Anna Saletti, le altotiberine sperano di essersi sbloccate e trovano la loro forza nella centrale Clara Zani. Situazione complicata per la Fossato Volley che fa visita alla forte Canniccia Seravezza; le versiliane nutrono velleità di vertice e possono fare affidamento sulla schiacciatrice Emma Orlandini, tra le rossoblu il punto di riferimento è la centrale Elena Ciavattini. A.A.