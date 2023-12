Volley serie B. Foligno a Sesto Fiorentino. Trevi, impegno interno

PERUGIA – Mancano cinque turni di campionato per raggiungere il giro di boa. Le aspettative sono crescenti in serie B maschile ma il compito è arduo per l’unica esponente regionale iscritta nella categoria. Ancora un appuntamento difficile per la Italchimici Intersistemi Foligno che si deve recare in trasferta oggi per affrontare una concorrente lanciata che occupa la quarta piazza assoluta e risponde al nome della Maxitalia Jumboffice Sesto Fiorentino; dopo il preventivabile stop contro la capolista i falchetti cercano di rimettersi in marcia potendo sfruttare le qualità del palleggiatore Francesco Gallo.

In serie B1 femminile lnon può certamente fallire stavolta, e con un rinnovato spirito d’ottimismo la Lucky Wind Trevi torna alla residenza del palazzetto Stefano Gallinella nel consueto appuntamento delle ore 18 per affrontare l’abbordabile Montesport Montespertoli; le biancoazzurre si sono sbloccate e ora possono fare leva sulla spinta prodotta dal loro pubblico ma confidano anche sulla qualità della emergente centrale Aurora Gresta, le ospiti ripongono la loro fiducia sulla crescita d’efficacia del collettivo che gira attorno alla palleggiatrice Giulia Para.