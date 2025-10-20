Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Volley
  3. Volley serie b. La Sir Its Umbria Perugia lotta ma cade in casa

Volley serie b. La Sir Its Umbria Perugia lotta ma cade in casa

SIR ACADEMY PERUGIA 0 TOSCANA CASTELFRANCO 3 (23-25, 24-26, 25-27) PERUGIA: Maretti 19 Pellicori 14, Severini 8, Giovagnoli 7, Fossa...

di ALBERTO AGLIETTI
20 ottobre 2025
Applausi, cori e passione: l’atmosfera unica di un campo da volley pieno di tifosi

Applausi, cori e passione: l’atmosfera unica di un campo da volley pieno di tifosi

XWhatsAppPrint

SIR ACADEMY PERUGIA 0 TOSCANA CASTELFRANCO 3 (23-25, 24-26, 25-27)

PERUGIA: Maretti 19 Pellicori 14, Severini 8, Giovagnoli 7, Fossa 5, Grassi 1, Vagnetti (L1), Cassieri, Malquori. N.E. – Bertoia, Mecarelli, Tamagnini, Gallinella, Buttarini (L2). All. Andrea Piacentini.

CASTELFRANCO DI SOTTO: Colli 15, Da Prato 11, Samminiatesi 10, Baracchino 9, Nicotra 4, Berberi 1, Andreini (L1), Crescini, Aliberti. N.E. – Liuzzo, Camarri, Papini, Anselmi (L2). All. Massimiliano Piccinetti.

Arbitri: Cristina Santinelli e Giulia Petterini.

ASSISI– Resta a secco nel campionato di serie B maschile la Sir Its Umbria Academy Perugia. Una prestazione convincente quella dei bianconeri che tengono testa ad una delle favorite della categoria venendo sconfitti per tre a zero. Complimenti alla Toscana Garden Castelfranco che ha sfoderato un collettivo molto compatto ma onore alla squadra bianconera che si è mostrata assai competitiva. Malgrado l’assenza per infortunio di Dionigi, i block-devils hanno venduto cara la pelle.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su