Volley serie b. La Sir Its Umbria Perugia lotta ma cade in casa

SIR ACADEMY PERUGIA 0 TOSCANA CASTELFRANCO 3 (23-25, 24-26, 25-27)

PERUGIA: Maretti 19 Pellicori 14, Severini 8, Giovagnoli 7, Fossa 5, Grassi 1, Vagnetti (L1), Cassieri, Malquori. N.E. – Bertoia, Mecarelli, Tamagnini, Gallinella, Buttarini (L2). All. Andrea Piacentini.

CASTELFRANCO DI SOTTO: Colli 15, Da Prato 11, Samminiatesi 10, Baracchino 9, Nicotra 4, Berberi 1, Andreini (L1), Crescini, Aliberti. N.E. – Liuzzo, Camarri, Papini, Anselmi (L2). All. Massimiliano Piccinetti.

Arbitri: Cristina Santinelli e Giulia Petterini.

ASSISI– Resta a secco nel campionato di serie B maschile la Sir Its Umbria Academy Perugia. Una prestazione convincente quella dei bianconeri che tengono testa ad una delle favorite della categoria venendo sconfitti per tre a zero. Complimenti alla Toscana Garden Castelfranco che ha sfoderato un collettivo molto compatto ma onore alla squadra bianconera che si è mostrata assai competitiva. Malgrado l’assenza per infortunio di Dionigi, i block-devils hanno venduto cara la pelle.