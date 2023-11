Volley serie B maschile. Italchimici Foligno sfida Camaiore. La Lucky Wind Trevi attende Jesi

PERUGIA – La serie B maschile costringe la Italchimici Intersistemi Foligno a traslocare stasera nuovamente al Pala-Gallinella di Trevi (ore 21) per ricevere la visita della Delta Bevande Camaiore in un confronto sicuramente delicato; i falchetti stanno trovando nell’opposto Giuseppe Scialò il loro punto di riferimento in attacco. Tra gli appuntamenti della categoria nazionale quello di serie B1 femminile suscita grande interesse nel Cuore Verde d’Italia, la Lucky Wind Trevi attende sabato al palazzetto Stefano Gallinella (ore 18) la Pieralisi Jesi; tra le biancoazzurre il compito di trascinatrice è rivestito dall’alzatrice Aurora Di Arcangelo.