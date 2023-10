Volley serie b2 femminile: il programma delle gare. Autostop Trestina, derby con la Samer Marsciano

PERUGIA - Ha cominciato il suo cammino tra qualche difficoltà il torneo di serie B2 femminile nel quale le formazioni regionali cercano spazi di rilievo. Non sarà un sabato facile ma le compagini sono determinate a dimostrare le loro capacità e cercheranno di mettere in cascina dei punti. Un nuovo derby catalizza le attenzioni degli sportivi, è quello che riguarda la Autostop Trestina che riceve al palazzetto di via Unione Sovietica (ore 21) la Samer Marsciano; per le altotiberine si tratta del secondo confronto regionale e l’obiettivo è quello di sbloccarsi dato che sono ancora a secco di vittorie, le speranze sono riposte nella buona condizione della centrale Clara Zani, le ospiti si sono dimostrate sempre competitive ma sono riuscite a rompere il ghiaccio solo nello scorso fine settimana, ora il collettivo non vuole fermarsi e punta le sue carte sulla minaccia principale che è rappresentata dall’opposta Princess Ndulue. La Fossato Volley gioca tra le mura amiche del palazzetto di via del centro sportivo (ore 18) ospitando l’ostica rivale denominata Fenice Pistoia; tra le fila rossoblu vuole tenere alta la bandiera la libero Tiaré Sagramola, le toscane hanno buone referenze con la schiacciatrice Marta Mantellassi. Lontano da casa la Tmm Of Occhiali Magione che si reca nel pomeriggio alla residenza della Emmegel Calenzano; tra le padrone di casa il pericolo è la forte centrale Anastasia Tasselli, le ospiti si affidano alla classe della palleggiatrice Angela Guarino.