Volley serie b2 femminile: IL PROGRAMMA DELLE PARTITE. Magione al palasport contro Marsciano Le rappresentanti umbre della serie B2 femminile si sfidano in un nuovo derby: Tmm Of Occhiali Magione vs Samer Marsciano, Fossato Volley vs Fos Wimore Reggio Emilia e Autostop Trestina vs Canniccia Seravezza. Greta Giunti e Sara Pierini protagoniste del primo, Melania Fattorini e Ilaria Barbero del secondo, Giada Cesari e Emma Orlandini del terzo.