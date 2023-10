Volley serie b2 femminile. Trestina vince il derby con Marsciano

AUTOSTOP TRESTINA

3

SAMER MARSCIANO

1

(25-23, 25-17, 24-26, 25-21) TRESTINA: Malesardi 24, Esposito 19, Zani 15, Mancini 11, Valentini 9, Saia 2, Cesari (L1). N.E. – Gnassi, Piermarini, Ciabatti, Gambino, Di Francesco (L2). All. Francesco Brighigna.

MARSCIANO: Ndulue 13, Carboni V. 12, Carboni A. 12, Santi 10, Pierini 7, Volpi 2, Fagioli (L1), Brunori, Cornacchini, Scanu, Scarabottini, Chiattelli. N.E. – Carboni L., Martinoli (L2). All. Gian Paolo Sperandio.

Arbitri: Daniele Fazio e Claudio Pardo.

TRESTINA – Il derby umbro di serie B2 femminile è stato entusiasmante ma la Autostop Trestina ha sfruttato la sua maggior fame di punti per imporsi. La Samer Marsciano ha giocato una buona partita ma, pur commettendo meno errori, non è riuscita a reggere l’urto di una scatenata Malesardi e ha ceduto l’intera posta. Le ospiti si devono mordere i gomiti per aver sciupato dei piccoli vantaggi nel primo che nel quarto set, dove il finale è stato gestito meglio dalle rivali.