Volley Serie C e D maschile. Ecco i gironi dei campionati. In programma tanti derby. Abc Spezia ’ripescata’

Tanti derby nei prossimi campionati regionali di pallavolo di serie C e D maschile e femminile. Nella composizione dei gironi la Fipav ligure ha dovuto procedere ad alcuni ripescaggi: in D maschile l’Abc Volley Spezia e l’Acli Santa Sabina hanno preso il posto di Abc Colombiera e Alassio-Laigueglia. Stabiliti anche i criteri di promozione e retrocessione: in C (maschile e femminile) la prima classificata sarà promossa in B nazionale, le ultime retrocederanno in D in base al numero di squadre provenienti dalla B nazionale. In serie D maschile parteciperanno alla poule promozione le squadre dal 1° al 4° posto, affrontando solo le società dell’altro girone. Le prime due della nuova classifica saliranno in C. Le squadre dal 5° all’8° posto giocheranno invece la poule retrocessione con le stesse modalità della poule promozione: le ultime retrocederanno in base al numero di società scese dalla B nazionale. In D femminile invece promosse le prime di ogni girone e retrocesse le ultime: 2ª e 3ª alla poule promozione, 10ª e 11ª alla poule retrocessione.

C maschile (girone unico)Abc Volley Spezia, Futura Avis Bertoni Ceparana, Colombo Psa, Admo Lavagna, Movimento Ragazzi, Sanremo, Cus Genova, Finale, Sabazia Ecosavona, Villaggio, Colombo Infissi Molinari.

C femminile (girone unico)Futura Ceparana, Rainbow Spezia, Colombiera Ameglia, Celle Varazze, Cogovalle, Ligurmar, Campomorone, Albaro, Tigullio, Normac, Volare, Admo Lavagna, Hotel Villa Levi, Quiliano.

D maschile (girone B)Nuova Pallavolo San Giovanni, Abc Volley Spezia, Movimento Ragazzi Santa Sabina, Cus Genova, Uscio, Psm Rapallo, Admo Lavagna, Sestri Levante.

D femminile (girone B)Pallavolo Spezia, Volley Santo Stefano Magra, Cogovalle, Virtus Sestri, Volleyscrivia, Paladonbosco Genova, Serteco, Normav Avb, Cus Genova, Pink Volley Genova, Qudax Quinto, Carasco.