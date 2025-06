Volley serie D maschile. La Tecno.Mec School Perugia brinda alla serie C

STRIKE TEAM MONTELUCE

2

VOLLEY PERUGIA

3

(26-24, 17-25, 25-13, 23-25, 5-15)

MONTELUCE: Paco, Pierdomenico, Dazzini, Fagotti, Paneni, Morettini, Marcucci (L1), Caporizzi, Youssef, Cancellotti, Catarin. N.E. - Poeta, Gatti, Nozzoli (L2).

All. Lorenzo Giannoni.

PERUGIA: Morettini, Fioroni, Cestellini, Lazzarini, Marta, Corba, Cricco (L1), Scaccia, Mogini, Rossi. N. Guaitini, Trevisani, Montecucco, Tedeschi.

All. Filippo Fuganti Pedoni.

Arbitri: Francesco Caliccia e Renato Baldelli.

PERUGIA – Il campionato di serie D maschile termina positivamente per la formazione targata Tecno.Mec School Volley Perugia che, presso la palestra comunale di Sant’Erminio, bissa il successo di gara-uno nella finale dei play-off contro lo Strike Team Monteluce e chiude la pratica promozione. È stata una stagione densa di avvenimenti per i ragazzi guidati dai tecnici Filippo Fuganti Pedoni e Marco Cimaroli.

Una compagine giovane, l’ossatura di squadra è composta essenzialmente da giocatori under 17 che hanno vinto un mese fa il titolo regionale, ma che ha saputo il fatto suo. Gli avversari hanno venduto cara la pelle e cercato di portare la serie quantomeno alla gara di spareggio ma non ci sono riusciti. Nel tie-break ha prevalso la forza d’animo dei gialloneri, col turno al servizio di Cestellini che ha causato danni alla retroguardia avversaria, un errore in attacco ha fatto partire la festa per un risultato non preventivato ad inizio stagione.