VOLLEY SERIE D. Rainbow e Santo Stefano, sfide genovesi

L’ultima giornata di andata in D femminile vedrà la capolista Rainbow impegnata a Genova contro il Paladonbosco oggi alle 18. Obiettivo delle spezzine è la vittoria per tenersi stretta la vetta. Un passo falso potrebbe favorire l’avvicinamento del Santo Stefano di scena al ’PalaLino’ di Genova oggi alle 17.30 contro la Normac. In trasferta anche il Colombiera di scena alle 19 Cogoleto contro il Cogovalle Tsunami, un turno sulla carta facile per le ragazze di Carli che contro la penultima forza del girone. In D maschile attenzione rivolta sullo scontro al vertice tra Villaggio e Volley Colombiera in programma domani alle 20 a Chiavari. In palio ci sarà la leadership del girone. La Futura ospiterà l’Acli Santa Sabina oggi alle 18 a Ceparana, mentre avversario della Vdm La Spezia Steel sarà, stasera alle 21 al ’PalaConti’, il Psm Rapallo.

Ilaria Gallione