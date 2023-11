Volley: si gioca oggi alle 17.30 al "Biella Forum». Sir Perugia, torna la Supercoppa. Contro Trento per un posto in finale

Primo trofeo della stagione, la supercoppa italiana gioca oggi le semifinali. La Sir Susa Vim Perugia alle ore 17,30 (in diretta su Rai Sport) si misura con la Itas Trentino. I block-devils diretti da Angelo Lorenzetti sono alla loro ottava partecipazione ed hanno vinto quattro volte la competizione, i trentini di coach Fabio Soli sono alla quattordicesima presenza ma sono riusciti ad alzare la coppa in sole tre occasioni. Tanti gli scontri diretti che riguardano i due club, in questo primo scorcio di stagione entrambe sono imbattute, i settentrionali però hanno faticato un po’ di più dato che si sono imposti due volte al tie-break. Le statistiche insomma sorridono ai bianconeri ma per passare in finale servirà di giocare bene e sbagliare poco, per cui ci sarà bisogno dell’apporto di tutti, a partire dallo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi per passare all’opposto tunisino Wassim Ben Tara. I dolomitici puntano sullo zoccolo duro della scorsa stagione, che ha cambiato due sole pedine, il centrale sloveno Jan Kozamernik e l’opposto Kamil Rychlicki che è uno degli ex di turno, al pari di Massimo Colaci, Simone Giannelli e Sebastian Solé da un lato, Marko Podrascanin dall’altro. Così il capitano Wilfredo Leòn alla vigilia: "Sicuramente la final-four sarà un grande evento che stanno aspettando tutti perché è il primo dell’anno. In semifinale affronteremo i campioni d’Italia in carica, noi siamo i detentori della supercoppa e penso che sarà una bella partita da vedere. Noi daremo il massimo e scenderemo in campo con l’atteggiamento più aggressivo possibile per cercare di andare in finale". Trento: Sbertoli - Rychlicki, Kozamernik - Podrascanin, Michieletto e Lavia, Laurenzano (L).

: Giannelli - Herrera, Solé - Resende, Leòn - Semeniuk, Colaci (L).