Volley. Silvia nel Cuore, edizione record. Ecco i team che salgono sul podio

SAN FELICIANO – Quando lo sport decide di essere protagonista lo fa alla grande. La quinta edizione della manifestazione Silvia nel Cuore è stata un successo senza precedenti. La kermesse sportiva ideata dalla famiglia e dal gruppo di amici di Silvia Garzi, si è notevolmente ingrandita nel tempo ed ha coinvolto nella due giorni di sport all’aperto un numero record di praticanti. Circa trecento tra atleti del torneo di pallavolo sulla sabbia, nuotatori, camminatori, pedalatori, triatleti e danzatori. Tante le iniziative collaterali al torneo principale, quello di sand volley, che sono servite ad ampliare la cassa di risonanza di una iniziativa che sta facendo parlare in molti. La partecipazione non era solo per accendere lo spirito agonistico, ma anche per contribuire alle nobili cause che gli organizzatori portano avanti. I fondi raccolti in questa occasione saranno destinati a sostenere due progetti lanciati da Aucc che rispondono al nome di ‘Adotta un Ricercatore’ e di ‘Tri4Aucc’. Ad aggiudicarsi il titolo del 2025 è stata la squadra dei Ricezione +++ (Anna Ricci, Gabriele Tabacchioni, Edoardo Vagnetti), che si è imposta in finale sul collettivo denominato Beach Bro & Mogio (Giada Modugno, Michele Modugno, Alessandro Mogini, Barbara Gulla), per due a zero (21-17, 21-15). Il terzo gradino del podio è andato alla formazione dei Le Paz (Jacopo Carbone, Dario Bregliozzi, Arianna Cicogna), che nella finale di consolazione hanno superato i rivali YouMbertide (Pietro Volpi, Virgilio Fagotti, Emma Mussini) per uno a zero (21-8). Ma se tutto ciò è stato possibile è anche grazie agli sponsor e ai gestori dell’impianto Gianni Giannetti ed Andrea Giannetti.

Alberto Aglietti