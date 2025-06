Volley. Sir, avvicendamento di scoutman. Arriva Michael Angeletti

Le società sportive di superlega maschile lavorano in estate in vista della prossima stagione agonistica. Alla Sir Susa Vim Perugia si continua a guardare all’organico che compone lo staff tecnico.

Un avvicendamento è avvenuto per quanto riguarda il responsabile delle statistiche, il volto nuovo è quello di Michael Angeletti che parla della sua emozione al contatto con il club bianconero campione d’Europa: "La chiamata di Perugia è stata sicuramente inaspettata e bellissima. Quando ti cerca una delle migliori squadre a livello mondiale è sicuramente una cosa emozionante. Il poter lavorare con i migliori giocatori al mondo, con Angelo Lorenzetti e il suo staff, mi riempie di orgoglio, non vedo l’ora di cominciare, sono entusiasta per questa nuova avventura e cercherò di dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata".

Marchigiano originario di Marotta, 32 anni, laureato in scienze dello sport, ha iniziato ad allenare nel 2016 nel suo paese per poi approdare a Fano, che dalla scorsa stagione è protagonista in A2. Ha iniziato allenando il settore giovanile, per poi passare, quattro anni fa, in prima squadra, inizialmente come scoutman e poi nell’annata agonistica appena conclusa, con il doppio ruolo di secondo allenatore e scoutman. Nel frattempo la società saluta e ringrazia Patrick Bandini, che ha ricoperto il ruolo di scoutman in questa stagione ricca di successi e condotta ad altissimi livelli.