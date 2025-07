Volley. Sir, Giannelli e Russo in Nazionale. Rapalli resta nello staff sanitario

PERUGIA – È tornata al lavoro la nazionale italiana maschile di pallavolo. Gli azzurri, reduci dalla secondo concentramento della Volleyball Nations League giocata a Chicago dove hanno disputato tre vittorie (Polonia, Cina e Usa) su quattro gare disputate, si sono ritrovati ieri a Cavalese per un collegiale di preparazione in vista della del terzo concentramento in programma a Lubiana (Slovenia) dal 16 al 20 luglio. La squdra lavorerà in Val di Fiemme sino a venerdì 11 luglio. il c.t. De Giorgi ha convocato due giocatori perugini, il centrale Roberto Russo e il palleggiatore Simone Giannelli. Nel frattempo la Sir Susa Vim Perugia ha confermato il dott. Franco Rapalli quale osteopata e chiropratico del team bianconero: "La stagione appena conclusa è stata straordinaria, non solo per i risultati sportivi raggiunti, culminati con la storica vittoria in champions league, ma anche dal punto di vista umano mi sono sentito a mio agio sia con lo staff medico che tecnico e aggiungo che lavorare al fianco di Lorenzetti è una grande fortuna. È stata una stagione impegnativa e al tempo stesso entusiasmante, il mio lavoro si è concentrato in particolare sulla prevenzione, sullo studio della biomeccanica del gesto tecnico e supporto al recupero dei nostri atleti in un calendario serrato e di altissimo livello". Domani comincia ufficialmente la campagna abbonamenti per tutti gli incontri casalinghi dei block-devils. Unica la formula prevista dalla società bianconera, l’abbonamento total che dà diritto a vedere tutte le partite casalinghe di superlega e di champions league.

Alberto Aglietti