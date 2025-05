Volley. Sir Perugia, brilla la Champions. E adesso iniziano le vacanze

PERUGIA – Il quindicesimo successo della storia della Sir Perugia è stata la champions league. La coppa è stata sistemata in un posto d’onore alla sede aziendale di Santa Maria degli Angeli dove si trova assieme agli altri quattordici trofei conquistati. Dal 18 maggio scorso, data della conquista del titolo, è cominciato un tour degno di una vera star. Ieri sera la coppa è stata in primo piano in tv, invitata speciale nell’ultima puntata di Lunedì Volley, il programma settimanale che ha accompagnato tutta la stagione dei block-devils. Adesso iniziano le ferie e con esse cominciano ad arrivare anche i saluti per qualche giocatore che la prossima stagione sarà altrove. Dopo la conquista dell’Europa la società Sir Susa Vim Perugia ringrazia per il prezioso contributo il centrale polacco Lukasz Usowicz e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera. La sua è stata una bellissima storia, ingaggiato in tempi record ad inizio marzo, per sopperire alla mancanza di Roberto Russo per il finale di stagione, ha indossato la maglia numero 12, ha fatto con i block-devils il suo esordio assoluto nel campionato italiano. Se la conquista dell’Europa era preventivabile, era meno atteso lo strepitoso successo riscosso da uno striscione che ha fatto il giro d’Italia. Si sono mostrati orgogliosi i tifosi della Curva Nord Volley Perugia, che sostengono dal 2019 la squadra bianconera, nel giro di poche ore hanno ritrovato un po’ ovunque, tra internet e giornali cartacei, la foto che li ritraeva con la scritta "Lorenzetti, mago di L’OdZ" esposta al ritorno della squadra dalla Polonia nella festa pirotecnica inscenata nel piazzale adiacente il palasport.

Alberto Aglietti