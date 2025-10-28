Volley. Sir Perugia, debutto in casa da urlo. Semeniuk: "E siamo solo all’inizio»

PERUGIA – La prima gara casalinga della Sir Susa Scai Perugia è stata avvincente, i dati ufficializzati sono stati di cinquemiladuecento spettatori, nuovo record per i block-devils che l’hanno spuntata al quinto set, grazie al talento dello schiacciatore polacco Kamil Semeniuk, eletto miglior giocatore della partita, che ha detto: "L’importante è aver vinto, ovviamente possiamo giocare meglio, ma siamo solo all’inizio della stagione, abbiamo molte cose da aggiustare e anche tante partite in futuro. Adesso festeggiamo perché abbiamo vinto contro la squadra arrivata seconda l’anno scorso, una grande cosa secondo me, tra due giorni saremmo di nuovo in campo per la prossima partita contro Padova. Loro hanno spinto molto al servizio, siamo stati a fondo nel difendere tanti palloni, dobbiamo giocare così contro questa avversaria. Dopo il primo set che abbiamo vinto con un buon vantaggio sapevamo che la partita non sarebbe stata così facile. L’importante è che siamo rimasti in campo concentrati fino alla fine. Mercoledì saremo di nuovo tra le mura amiche, sono sicuro che ci sarà ancora un grande pubblico". Queste le parole a caldo del capitano Simone Giannelli: "Giocare partite a questo livello, con questa intensità, con questa difficoltà, anche fisica, è difficile. C’è ancora da lavorare, però penso che la mentalità l’abbiamo dimostrata, ed era quello che ci eravamo prefissi. Tutti noi penso che possiamo dare qualcosa in più in certi momenti, ognuno si deve prendere le proprie responsabilità e metterle in pratica". La classifica: Trento 6, Verona 6, Perugia 5, Cuneo 4, Modena 4, Civitanova 4, Piacenza 3, Milano 2, Padova 2, Monza, Grottazzolina, Cisterna 0.

Alberto Aglietti