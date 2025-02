Volley. Sir Perugia, gara da non sottovalutare a Grottazzolina. Si allena in gruppo lo schiacciatore Plotnytsky

Non sarà una passeggiata come si poteva pensare alla fine del girone di andata, la gara di superlega maschile in programma domenica è da prendere con le molle dalla la Sir Susa Vim Perugia. La differenza con la rivale Grottazzolina esiste, ma di questi tempi si è notevolmente assottigliata. I block-devils hanno conosciuto sconfitte che hanno minato le lore sicurezze, mentre i marchigiani hanno cominciato a macinare gioco e punti contro tutte le avversarie, incluse quelle di vertice.

Se nella prima metà del campionato gli umbri erano imbattuti e la matricola della massima categoria non aveva conosciuto vittorie, adesso è tutta un’altra storia. Al rallentamento dei perugini, complici gli infortuni, ha fatto eco il cambiamento di marcia dei grottesi che ora cominciano a credere nella salvezza, e addirittura sognano i play-off che distano solo due lunghezze.

Continua a lavorare in palestra la capolista, con l’allenatore Angelo Lorenzetti che cerca di migliorare gli equilibri della squadra dopo gli ultimi cambiamenti. È tornato ad allenarsi coi compagni anche lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi (nella foto) che era reduce dall’infortunio al muscolo bicipite femorale della coscia destra e sta cercando di recuperare la miglior condizione. Di certo lo staff tecnico ancora non vorrà forzare il suo rientro alle competizioni, ma è possibile che nella prossima sfida, se le condizioni lo consentiranno, gli sia dato un po’ di spazio per fargli ritrovare le sensazioni del campo.

Attenzioni, dunque, a livello di guardia per la trasferta a Grottazzolina, formazione che nelle ultime settimane è stata capace di battere nell’ordine Monza, Modena, Padova, Taranto e Milano, ma è stata capace anche di esaltarsi in trasferta portando al tie-break Verona e Trento.