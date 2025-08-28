Volley. Sir Perugia, la carica del libero Gaggini: "Qui voglio imparare il più possibile»

PERUGIA - Ancora lontani dagli impegni ufficiali, i block-devils aumentando gradualmente i carichi in sala pesi, guidati dal preparatore atletico Sebastian Carotti. Tra i volti nuovi c’è il libero Marco Gaggini che commenta così: "Sono entusiasta di essere qua, sono come una spugna, voglio imparare il più possibile. Questa estate pensando di venire qua avevo un’aspettativa alta e diciamo che è stata superata di gran lunga". Per il giocatore ventitreenne la chiamata dei bianconeri è arrivata dopo quattro stagioni in superlega, tre disputate a Monza e una a Verona. L’approdo in un top team come quello umbro rappresenta per lui una grande opportunità di crescita. "Quando ti arriva la possibilità di entrare in un club del genere non sai mai a cosa pensare, voli con l’immaginazione, pensi a dove potrai essere e cosa potrai fare. Adesso mi concentro sull’imparare il più possibile da tutte queste persone perché è la mia prima opportunità di essere in un club del genere con compagni e staff di altissimo calibro. Qua si è visto dal primo giorno, ogni competizione che si fa, si fa per vincere e quindi è proprio una mentalità diversa e nuova che non vedo l’ora di approcciare. Non conoscevo Colaci personalmente ed è la prima volta che sono affiancato ad un libero esperto, anche se è riduttivo per lui definirlo così. Sta andando benissimo, è un’opportunità e un’occasione vederlo tutti i giorni in allenamento, vedere quello che fa e come interagisce con gli altri anche quando non tocca la palla, la sua personalità in campo, è una cosa da cui voglio e devo imparare".

Alberto Aglietti