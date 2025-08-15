Volley. Sir Perugia, primi giorni di preparazione atletica. Giocatori del settore giovanile al fianco dei campioni

Primi giorni di preparazione atletica per la Sir Susa Vim Perugia (nella foto) con tanto di visite mediche e valutazioni fisiche per impostare al meglio il lavoro del periodo. Anche quest’anno, per ovviare all’assenza di alcuni titolari nella fase iniziale, ci sono i giocatori del settore giovanile ad allenarsi al fianco degli atleti di superlega maschile. Volti noti come lo schiacciatore Filippo Dionigi, i centrali Michele Severini e Filippo Fossa, l’opposto Simone Pellicori e il palleggiatore Tommaso Grassi. Insieme a loro il centrale Gabriele Tittarelli e lo schiacciatore nuovo acquisto Lorenzo Maretti. Anche quest’anno il club del presidente Gino Sirci punta a un campionato di vertice con la seconda squadra che riparte da un’ossatura già consolidata.

In panchina ha preso il timone del gruppo come primo allenatore Andrea Piacentini: "Da parte mia c’è orgoglio e soddisfazione che questi ragazzi partecipano da subito alla preparazione, avendo iniziato ieri con la prima squadra - ha commentato coach Piacentini, che ha ricoperto anche il ruolo di Direttore Sportivo in fase di costruzione della squadra - c’è l’orgoglio di far vedere che il nostro lavoro nel settore giovanile va sempre avanti, è sempre in crescendo. Quest’anno è stata costruita una squadra più giovane, con delle seconde linee di cui fanno parte ragazzi del nostro settore giovanile, a partire dai due centrali che sono stati convocati uno all’europeo e l’altro nello stage della nazionale e ha dunque elementi di spicco e di valore direttamente dal nostro vivaio".

Al suo fianco resta il tecnico Marco Ferraro confermato dalla scorsa stagione. La Fipav ha pubblicato il calendario del campionato, Perugia è stata inserita nel girone E, composto da molte squadre toscane. Il percorso dei block-devils inizierà subito con una trasferta, la prima giornata è in programma a Sesto Fiorentino sabato 11 ottobre.

Intanto Lunedì 18 Agosto torna il “media day”.