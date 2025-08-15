Acquista il giornale
Volley. Sir Perugia, primi giorni di preparazione atletica. Giocatori del settore giovanile al fianco dei campioni

I giocatori sono tornati a lavorare sul taraflex guidati da coach Lorenzetti e Massimiliano Giaccardi.

di ALBERTO AGLIETTI
15 agosto 2025
Primi giorni di preparazione atletica per la Sir Susa Vim Perugia (nella foto) con tanto di visite mediche e valutazioni fisiche per impostare al meglio il lavoro del periodo. Anche quest’anno, per ovviare all’assenza di alcuni titolari nella fase iniziale, ci sono i giocatori del settore giovanile ad allenarsi al fianco degli atleti di superlega maschile. Volti noti come lo schiacciatore Filippo Dionigi, i centrali Michele Severini e Filippo Fossa, l’opposto Simone Pellicori e il palleggiatore Tommaso Grassi. Insieme a loro il centrale Gabriele Tittarelli e lo schiacciatore nuovo acquisto Lorenzo Maretti. Anche quest’anno il club del presidente Gino Sirci punta a un campionato di vertice con la seconda squadra che riparte da un’ossatura già consolidata.

In panchina ha preso il timone del gruppo come primo allenatore Andrea Piacentini: "Da parte mia c’è orgoglio e soddisfazione che questi ragazzi partecipano da subito alla preparazione, avendo iniziato ieri con la prima squadra - ha commentato coach Piacentini, che ha ricoperto anche il ruolo di Direttore Sportivo in fase di costruzione della squadra - c’è l’orgoglio di far vedere che il nostro lavoro nel settore giovanile va sempre avanti, è sempre in crescendo. Quest’anno è stata costruita una squadra più giovane, con delle seconde linee di cui fanno parte ragazzi del nostro settore giovanile, a partire dai due centrali che sono stati convocati uno all’europeo e l’altro nello stage della nazionale e ha dunque elementi di spicco e di valore direttamente dal nostro vivaio".

Al suo fianco resta il tecnico Marco Ferraro confermato dalla scorsa stagione. La Fipav ha pubblicato il calendario del campionato, Perugia è stata inserita nel girone E, composto da molte squadre toscane. Il percorso dei block-devils inizierà subito con una trasferta, la prima giornata è in programma a Sesto Fiorentino sabato 11 ottobre.

Intanto Lunedì 18 Agosto torna il “media day”.

© Riproduzione riservata

