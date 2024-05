Volley. Sir Perugia, Semeniuk a Leòn : "Un onore giocare insieme a te»

PERUGIA – Ci sono voluti due anni per vedere il suo vero valore con la maglia della Sir Susa Vim Perugia ma il rendimento della stagione appena conclusa è stato ottimo. Lo schiacciatore polacco Kamil Semeniuk ha raccolto le sue soddisfazioni ed ha salutato il compagno e capitano Leòn con dei messaggi sui social media: "È stato un piacere puro e un onore condividere gli spogliatoi con te". Come è noto, infatti, il fuoriclasse cubano non giocherà più in superlega maschile, essendosi trasferito alla squadra polacca di Lublino. Ha concluso dunque la sua lunga esperienza coi block-devils. "Sei anni a Perugia, di cui due insieme... Leòn ha dato tanto di sé a questo club, ai giocatori e ai tifosi che è difficile scrivere qualsiasi cosa, ha lasciato un pezzo di cuore nel campionato italiano. Si è mostrato come il mio fratello minore, ed ha fatto vede come funzionano le cose. È stato un piacere puro e un onore condividere gli spogliatoi con lui, allenarsi, imparare da lui e vincere trofei insieme. Grazie di tutto e ti auguro tanta salute. Ci vedremo presto in nazionale capitano". Entrambi i giocatori sono inseriti nella lista presentata da Nikola Grbic per la Vln e continueranno a lavorare insieme per gli obiettivi della Vnl e dei Giochi Olimpici. Wilfredo Leòn a Lublino guadagnerà circa 700-800 mila euro all’anno, e il suo stipendio sarà pagato da uno sponsor privato. La dichiarazione ufficiale sul suo trasferimento dovrebbe arrivare tra pochi giorni.

Alberto Aglietti