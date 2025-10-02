Volley. Sir Perugia, viaggia con la squadra. Ecco tutti gli abbonati estratti

La società Sir Safety Perugia ha sorteggiato martedì i nomi degli abbonati che potranno viaggiare con la squadra in due eventi, la supercoppa italiana in Arabia Saudita e il mondiale per club in Brasile, venti di loro saranno al seguito del team in occasione. Sono stati gli stessi giocatori ad estrarre dall’urna, contenente i nominativi di tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento stagionale, i venti nomi fortunati. Questo l’elenco: Vincenzo Regnini, Carla Antonelli, Marco Ercolani, Marta Lupetti, Domenico Caprini, Marco Moncelsi, Antonello Ricci, Romina Bianconi, Paolo Biscarini, Miriano Scorpioni, Enrico Ventura, Alessandro Scarpanti, Naomi Wright, Daniela Orsini, Paolo Batori, Noemi Ceccaroni, Daniele Apolloni, Nicoletta Lucherini, Sergio Gobbi, Quinto Chiattelli. È stato l’epilogo di un’iniziativa unica nel suo genere che ha suscitato molto interesse e curiosità. Il presidente Gino Sirci, prima di affidare il sorteggio nelle mani dei suoi giocatori, ha ribadito ai presenti: "Il motivo di questa iniziativa è lo stesso motivo per cui facciamo pallavolo. Vogliamo fare qualcosa per i nostri spettatori, si fanno queste cose perché vogliamo fare qualcosa di bello, e questo non è niente in confronto a quello che facciamo in tutta la stagione. I tifosi sono sempre al nostro fianco, e abbiamo deciso di portarli con noi". Sottolineata l’importanza del connubio sport e turismo, è stato lasciato spazio al sorteggio, affidato alle mani dei veterani Massimo Colaci, Oleh Plotnytskyi e Sebastian Solé, e dei volti nuovi Bryan Argilagos, Donovan Dzavoronok, Marco Gaggini, Gabrijel Cvanciger e Federico Crosato; ad estrarre i nominativi anche Agustin Loser e Yuki Ishikawa, appena rientrati nel capoluogo umbro dopo la lunga estate in nazionale.

I venti nominativi estratti hanno composto una graduatoria, in ordine esclusivamente di estrazione: tutti i vincitori saranno contattati dal club e dovranno confermare la propria adesione o nominativo di un altro abbonato, entro domenica. Dopo questa data sarà composta e pubblicata la lista definitiva. I primi dieci (in ordine di estrazione) hanno la possibilità di poter esprimere la preferenza scegliendo a quale delle due trasferte prendere parte; si andrà poi avanti con gli altri nominativi fino alla composizione della lista definitiva.

Alberto Aglietti