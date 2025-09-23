Volley. Sir Susa Scai, Solè guarda avanti: "Stiamo lavorando per migliorare»

È iniziata a pieno ritmo una nuova settimana di lavoro per i Block Devils che proseguono la preparazione in vista dell’inizio degli impegni ufficiali. Angelo Lorenzetti e lo staff tecnico bianconero continuano ad incrementare l’intensità e il volume di lavoro, anche alla luce del terzo allenamento congiunto, che si è tenuto sabato in trasferta sul campo del Cisterna Volley. Contro la squadra dell’ex schiacciatore bianconero, Filippo Lanza, si è vista una buona pallavolo, con i Block Devils particolarmente efficaci in fase break. Un primo tempo, vinto dalla Sir Susa Scai Perugia con ampio margine (14-25) condotto in scioltezza. Un secondo parziale più combattuto e vinto sempre da Perugia 21-25, e una battuta d’arresto nella terza frazione, dove i padroni di casa sono partiti a razzo siglando subito un allungo. Il centrale Sebastian Solè spiega: "Mi porto sicuramente qualcosa di positivo, ovviamente siamo in un percorso, in una strada di lavoro, di miglioramento e qualsiasi cosa facciamo in queste amichevoli ci aiuta a portare qualcosa a casa, soprattutto se riusciamo a fare anche vittorie. Per chiudere la settimana c’è stato un bel lavoro, penso che abbiamo lavorato bene. C’è stato un calo in un set, e quello sicuramente ci aiuta a migliorare perché quello, come sappiamo, capita magari di avere set non buonissimi, ma dopo subito siamo partiti forte". La quarta frazione dell’allenamento congiunto, infatti, è stata fin da subito di marca bianconera: 18-25 il finale. Per la squadra di Lorenzetti anche questa settimana sarà spezzata da un allenamento congiunto, in programma giovedì, al PalaBarton Energy con la Cucine Lube Civitanova. L’inizio del riscaldamento è previsto per le 16,30.