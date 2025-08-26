Volley. Solè: "Orgoglioso di essere qui a rappresentare Perugia e l’Umbria»

PERUGIA – La concentrazione sul lavoro è massima nelle prime settimane di lavoro della fase di preparazione fisica, lavora con serenità la Sir Safety Perugia. Tutti gli atleti a disposizione seguono il programma dettato dallo staff tecnico, ricercando la crescita di condizione. Uno dei più esperti è il centrale argentino Sebastian Solé che afferma: "Si riparte con lo stesso entusiasmo e con la stessa voglia di sempre, questo periodo lo sappiamo come è, ci siamo messi subito al lavoro. Abbiamo continuato ad allenarci un mese dopo la fine della stagione ed ora abbiamo ricominciato un pochino prima, abbiamo tempo per mettere a posto il fisico. Se si sta fermi tanto, si fa fatica alla ripresa, è sempre bene allenarsi anche in estate per mantenere il fisico in movimento, sicuramente è stato utile lavorare a fine stagione. Gli altri compagni sono impegnati con la nazionale, noi siamo qua ad allenarci per raggiungere un buon livello prima del via al campionato. Ci sono i ragazzi nuovi, alcune facce conosciute, pian piano cercheremo di arrivare al massimo. Non avrei mai immaginato di stare cinque stagioni qui, sono veramente soddisfatto, questo mi motiva per continuare. Sono orgoglioso di rappresentare Perugia e il club soprattutto a livello mondiale. In questa prossima annata agonistica ne abbiamo di trofei da giocare, a mio parere è bello perché più ce ne sono, più abbiamo la possibilità di alzarli. Sono tutte grandi manifestazioni, le abbiamo già disputate e le conosciamo".

Alberto Aglietti