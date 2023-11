Volley: stop a civitanova Dopo 33 vittorie di fila. Sir Perugia ko, Solè: "Gara infinita e combattuta»

PERUGIA – Dopo trentatré vittorie consecutive è arrivato anche lo stop nella striscia dei record messi a segno nella stagione regolare per la Sir Susa Vim Perugia. Fatale il tie-break a Civitanova Marche per i block-devils che dal 2 gennaio 2022 non avevano più perso. Difficile digerire la sconfitta contro un’acerrima nemica ma se si doveva sacrificare una vittoria in queto inizio di stagione allora meglio questa rispetto a quella di mercoledì. Non ha fatto drammi il centrale argentino Sebastian Solé che ha affermato: "È stata una partita infinita, un po’ come quella che abbiamo vissuto quattro prima fa nella finale della supercoppa italiana. In questa occasione, secondo me, entrambe le squadre hanno avuto qualche alto e basso in più, ma in questa fase è anche piuttosto normale. È stata una gara molto combattuta, forse con un po’ più di equilibrio l’avremmo vinta, ma siamo comunque stati in partita per tutto il match ed abbiamo dato tutto". Anche l’esperto libero Massimo Colaci si è mostrato sereno: "Ho già dimenticato la supercoppa e dispiace aver perso in campionato, abbiamo lottato e mi è sembrato di aver disputato una buona gara, forse con un po’ di stanchezza ma molto intensa. Siamo dispiaciuti per il risultato ma contento per come siamo stati in campo. Ora aspettiamo Modena che viene da una sconfitta ma il livello del campionato è alto così come quello degli emiliani. Sarà un’altra partita molto complicata contro una squadra piena di campioni. E poi c’è Juantorena, un amico, un ragazzo che stimo e un giocatore che mi piace tantissimo. Quando giochi contro di lui è sempre difficile. Cercheremo di prepararci nei sei giorni che mancano alla sfida e di farci trovare pronti". Alberto Aglietti