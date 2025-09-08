Volley. Su il sipario per il Volley Altotevere. Serata di prestigio a Città di Castello

Sport, cultura e arte per una sera che ha chiuso degnamente una giornata di grande visibilità per la ErmGroup e per il Volley Altotevere. La giornata di sabato è iniziata in piazza del Municipio, “cuore” di San Giustino, con la sfilata fino all’area esterna al palazzetto dello sport, sede delle gare interne del campionato di Serie A3 Credem Banca, dove nel pomeriggio il presidente della consulta comunale dello sport, Gabrio Possenti, ha chiamato a raccolta tutte le realtà del Comune in occasione di EsportAzioni. Dalla prima squadra fino alle giovanili, il Volley Altotevere si è presentato al completo, con assieme i relativi staff. Una volta ricevuto l’omaggio del pubblico di casa, ad attendere l’intera struttura del sodalizio biancazzurro, un evento di eccezione a Città di Castello nel suggestivo scenario all’aperto della pinacoteca comunale, a Palazzo Vitelli alla Cannoniera, seguita alle 21 dalla passerella riservata alla ErmGroup che nella vicina chiesa di San Domenico ha aperto la serata di turno del 47esimo Festival delle Nazioni. "Il connubio con la cultura è perfetto, grazie anche all’amicizia che mi lega a Silvia Polidori, presidente del Festival – ha spiegato l’ad Bigi – . Per ciò che riguarda la squadra, è stata costruita per fare un passo in più, che significa finale dei play-off. Manca un qualcosa per collocarci al pari di alcuni roster e allora punteremo sull’enorme materiale tecnico e umano che abbiamo".