Volley Superlega. Colaci, nuova stagione con la Sir: "Ho 40 anni, questa maglia è mia»

di Alberto Aglietti

PERUGIA

Ad ogni vittoria di Perugia lui c’era, sempre. A prendere ogni palla sul rettangolo di gioco. Ora l’ufficialità: resta con la Sir. La prossima sarà la nona stagione di pallavolo con la maglia bianconera, un vero record per il libero pugliese Massimo Colaci che afferma: "Andare a giocare da altre parti non mi interessava. Il rapporto è talmente bello con la società, talmente diretto che va al di là del semplice rapporto giocatore-società. Il ciclo non si chiude, oggi mi godo questo trofeo, la Champions, ma poi la fame non passa. A 40 anni sono ancora qui perché ho ancora voglia. Dal 2017 abbiamo vinto sempre qualcosa, non è scontato perché ci sono tante grandi squadre che non ci riescono. Perugia è la mia seconda casa, è una maglia importante che sento veramente mia. Se devo essere sincero non pensavo di fare ancora un anno, ma ho sentito tutta la stima e la fiducia in me e questo mi ha spinto a voler continuare ad andare avanti. Quindi sono molto contento per questo e per mille altre ragioni perché la voglia di far bene e di provare ad alzare altri trofei c’è; l’anno prossimo ne giocheremo tantissimi, quindi la voglia di provare a giocare altre finali c’è ed è tanta, è sempre uno stimolo. Quando provi emozioni grandi come quelle della Champions non vedi l’ora di poter rigiocare quelle partite quindi, per tutti questi motivi messi insieme, sono veramente felicissimo e ancora una volta mi godrò un altro anno a Perugia".

In maglia bianconera Colaci ha collezionato 6 Supercoppe italiane, 4 Coppe Italia, 2 Mondiali per club, 2 scudetti ed una Champions league.