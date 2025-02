Volley Superlega: il protagonista. I meravigliosi 40 anni di Colaci: "La Sir Perugia ormai è casa mia»

PERUGIA – Tra i giocatori più longevi dell’intera superlega maschile c’è il veterano Massimo Colaci che ha festeggiato quaranta anni pochi giorni fa con la maglia della Sir Susa Vim Perugia e, meritando il tributo dei tifosi, una giornata speciale per il libero che ha detto: "È stato bello ed inaspettato, ho sentito tanto affetto ma è un sentimento ricambiato da parte mia. L’ho detto tante volte, a Perugia mi sento a casa. Devo essere sincero, non pensavo a 40 anni di essere ancora in campo a giocare e divertirmi, sono ulteriormente felice anche per questo motivo qui. Monza ha dato il tutto per tutto per cercare la salvezza. Ripeto spesso che i meriti dell’avversario sono un po’ i demeriti nostri, ci hanno messo in crisi in alcuni momenti, ma sono comunque contento per come siamo riusciti ad uscirne. Tutti dicono che noi abbiamo quattordici giocatori super, però poi quando te ne mancano due o tre, non è solo la partita a risentirne, ma anche l’allenamento, il livello non è lo stesso quando manca qualcuno. Io da questo punto di vista sono orgoglioso della mia squadra, perché comunque è rimasta lì, le sconfitte sono state quasi tutte al tie-break, è vero abbiamo perso la partita in coppa Italia, ma tre a due, e comunque abbiamo perso meno rispetto all’anno scorso, è solo che sono capitate tutte nello stesso periodo, ed è sembrata una tragedia. Invece non è così, bisogna essere lucidi, analizzare, capire, chiaramente alcuni risultati non sono arrivati, ma il campionato è lungo e stiamo lavorando per mettere a posto alcune cose".

Alberto Aglietti