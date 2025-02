Volley Superlega. La Sir festeggia il grande ritorno di Plotnytskyi: "Io migliore in campo? Intanto funziona il servizio...»

di Alberto AgliettiPERUGIAA due giornate dal termine rimane sopra a tutte le rivali della Superlega maschile la Sir Susa Vim Perugia che ha messo alle corde una Milano incerottata. I block-devils hanno faticato molto per avere ragione di una avversaria provata dalla gara infrasettimanale e carente di tre titolari. Il collettivo bianconero è riuscito a superare i momenti difficili con carattere ed ha ritrovato l’apporto dello schiacciatore Oleh Plotnytskyi (nella foto) che è stato eletto migliore in campo: "Ho ritrovato il servizio, è già qualcosa, mi serve un altro po’ di tempo per tornare ai livelli precedenti l’infortunio. Tornare tra i titolari dal primo minuto è un buon modo per riprendere, io sono contento che sia rimasto tutta la partita in campo e sono consapevole di aver commesso errori, ma senza errori è difficile giocare, credo di essere rientrato con la testa giusta, quindi sono contento. Questi tre punti come sempre sono importanti per la classifica, inoltre Milano sappiamo che gioca sempre bene, e non molla mai, lo ha fatto vedere anche stavolta, ma anche noi abbiamo fatto un bel lavoro".Così invece il capitano Simone Giannelli: "Il nostro obiettivo sinceramente è più il gioco che i punti. Non bisogna subire gli avversari, il gioco, il punteggio. Dobbiamo essere sempre aggressivi. Sono un po’ arrabbiato perché ci stiamo allenando bene, stiamo facendo tutto bene. Però poi quando si gioca non può essere tutto perfetto, quindi bisogna anche essere aggressivi, ci vuole un po’ di orgoglio, un po’ di voglia di vincere e non prendere i punti in faccia dagli avversari, bisogna essere competitivi".La classifica: Perugia 51, Trento 48, Civitanova Marche 39, Verona 36, Piacenza 36, Milano 33, Cisterna 23, Modena 23, Grottazzolina 18, Padova 17, Taranto 14, Monza 13.